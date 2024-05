Maltempo a Milano, ancora allerta in Lombardia: previsti altri temporali, il Lambro preoccupa

di Redazione web

Una piccola tregua dalla pioggia incessante che è caduta su Milano e provincia a partire dalla scorsa notte, poi altri temporali previsti a partire dal pomeriggio di giovedì con l'allerta arancione per il maltempo estesa a tutta la Lombardia. Il livello dell'acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il livello del Lambro, appena sotto i livelli di emergenza. In città, ha precisato la Polizia Locale, è stata riaperta via Feltre intorno alle 7, ma nel quartiere di Ponte Lambro il fiume è ancora poco sotto i margini. Il meteo dovrebbe creare una finestra di tempo per far ritirare ulteriormente l'acqua ma si teme un peggioramento in serata.

In provincia

Secondo i soccorritori sul campo, la situazione è ancora incerta, soprattutto tra Gessate e Bellinzago Lombardo, nel Milanese, pesantemente colpite dal maltempo delle ultime 24 ore, e tutto dipenderà da quanta pioggia cadrà questo pomeriggio. «Pensiamo di avere una finestra di tempo di alcune ore per cercare di sistemare ulteriormente le cose - spiega un coordinatore - ma poi dovrebbe tornare la pioggia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA