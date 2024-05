Maltempo in Lombardia, bomba d'acqua a Pavia: boom di interventi dei vigili del fuoco

di Redazione web

L'ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia, ha interessato la notte scorsa anche l'area di Pavia e dei comuni limitrofi. Verso le 2 sul capoluogo è caduta una «bomba d'acqua» accompagnata da forti raffiche di vento. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, per alcuni alberi caduti e cantine e sottotetti allagati. L'acqua ha anche invaso alcune strade. Disagi limitati nel resto della provincia.

Sono state alcune decine gli interventi dei vigili del fuoco dalle 19 di giovedì 30 alla mattina di venerdì 31 maggio a Milano e in provincia a causa della pioggia battente caduta durante la notte. Si tratta per lo più di rimozioni di alberi caduti e svuotamenti di cantine allagate ma, a ora, non si registrano danni particolari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 10:26

