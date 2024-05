Maltempo in Lombardia, l'acqua entra dentro l'autobus in corsa

La Lombardia è vessata dal maltempo e una delle zone più colpite di queste ultime ore è l' hinterland Est di Milano tra i comuni di Gessate, Pozzuolo Martesana e Bellinzago Lombardo. Le strade sono state invase dall'acqua, e i vigli de fuoco sono impegnati in centinaia di interventi in diverse zone per portare soccorso a persone bloccate in case e auto. In questo video realizzato da una studentessa a Bellinzago Lombardo a bordo di un autobus si vede l'acqua che entra in abbondanza dalle porte del veicolo, bagnando i piedi dei passeggeri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA