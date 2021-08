Maltempo, in Lombardia sono 252 milioni di euro i soldi stimati per rimediare ai danni

Sono 252 milioni di euro, i soldi stimati per rimediare ai danni provocati dal maltempo in Lombardia. La stima si riferisce ai danni provocati dal maltempo in Lombardia, nelle zone del comasco e in altre province lombarde, dopo i nubifragi che si sono abbattuti dal 3 luglio al primo agosto.

Il dato è emerso dalla relazione tecnica, a firma del presidente della Regione, Attilio Fontana, che verrà trasmessa a Roma e che farà seguito alla richiesta di deliberazione dello stato di emergenza.

I danni, che hanno riguardato infrastrutture, strade e abitazioni private (per queste ultime si stimano danni pari a 72.926.862 euro), sono stati provocati prevalentemente da frane, colate detritiche e dall'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua e relativo superamento o rottura degli argini, oltre a trombe d'aria e violente grandinate.

«Perturbazioni e precipitazioni violente - ha commentato il governatore Fontana - hanno certamente provocato disagi e danni, ma le opere di prevenzione realizzate anche con i fondi del Piano Lombardia hanno permesso di evitare disastri peggiori».



Per far fronte ai danni del maltempo il sistema di Protezione civile ha mobilitato 550 volontari con punte in alcuni giorni di oltre 200 volontari impegnati in sinergia. «La prevenzione rappresenta un presupposto fondamentale su cui sarà necessario puntare: come Regione Lombardia stiamo elaborando un piano straordinario per la difesa del suolo e contro il rischio idrogeologico proprio per andare a intervenire sulle principali criticità del nostro territorio», ha sottolineato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 16:05

