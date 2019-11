Malpensa e Linate, sgominata la banda che rubava le auto posteggiate in aeroporto

Rubavano le auto neglimilanesi di Malpensa e Linate . Due ladri seriali di auto di 41 e 45 anni sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Busto Arsizio, per diversi furti di Range Rover e altre vetture di grossa cilindrata, all'interno deglie per due furti in appartamento.Secondo le indagini dei militari del Nucleo Investigativo di Varese, facevano parte di banda di quattro persone, tutti cittadini albanesi, responsabili di furto aggravato, furto in abitazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'indagine, denominata '', dal nome di un modello di Suv Range Rover, è cominciata lo scorso settembre in collaborazione con la Polizia Giudiziaria di Polaria Malpensa.