Malpensa, decollato il primo volo del post chiusura di Linate

Il primo volo 'ex Linate', un Alitalia direzione Fiumicino, è decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa dalla pista '35 Right' alle 6.43. Dopo la chiusura nella notte dello scalo cittadino di Milano Linate, che rimarrà chiuso per tre mesi per il restyling della pista e della struttura, da oggi gran parte dei voli 'traslocatì dal city airport partiranno dalle piste varesine. Oltre una cinquantina tra giornalisti, fotografi e operatori tv che direttamente dalla pista, con pettorine catarifrangenti, hanno seguito il primo rullaggio del volo 'ex Linate' all'alba diretto a Fiumicino. I Piloti dell'AZ2013 A318 con 87 passeggeri a bordo, in Alitalia da molti anni, sono entrambi appassionati di modellismo e motociclette.

L'operatività dell'aeroporto di Malpensa è «regolare», spiega Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi. Al momento tutte le operazioni sono state svolte con fluidità sia alle registrazioni del check sia ai varchi di sicurezza. Dopo la chiusura provvisoria dell'aeroporto di Milano Linate, Sea - la società che gestisce gli aeroporti milanesi - ha investito 18 milioni di euro per migliorare e adeguare le strutture di ricezione e assistenza dei passeggeri in partenza da Malpensa. Nell'area check-in del Terminal 1, quello in cui sono stati trasferiti tutti i voli di Linate, sono state predisposte due nuove isole (18-19) con 26 nuovi banchi check-in; i varchi prefiltri di sicurezza passano da 17 a 25 e sono state adeguate e riqualificate anche l'area dello smistamento bagagli e l'area gate Schengen. Per quanto riguarda le piste sono state riqualificate le vie di rullaggio del piazzale aeromobile.

Sabato 27 Luglio 2019, 10:18

