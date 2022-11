di Redazione web

Un 25enne di origine danese è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano dopo essere stato colto da un malore stamani nel corso della Ganten Milano21 Half Marathon in piazza Damiano Chiesa, nel capoluogo lombardo.

Arresto cardiaco durante la mezza maratona di Milano

Il giovane, che ha avuto un arresto cardiaco, è stato inizialmente soccorso dai vigili del fuoco che hanno utilizzato il defibrillatore e da un sanitario che ha iniziato le manovre di rianimazione. Poco dopo è arrivato il personale del 118 che lo ha intubato e portato al Policlinico di Milano in gravissime condizioni. Il 25enne è in prognosi riservata.

La gara odierna ha visto al via circa 4mila runner, divisi tra la mezza maratona e la gara da 10 km con partenza e arrivo da via Arona, zona City Life. Alla partenza anche i runner delle gare non competitive con un percorso che toccato tutto il centro di Milano, compresa piazza Duomo. Il malore al runner danese è avvenuto nell'ultimo tratto della gara ufficiale, lunga 21 km e 97 metri.

Crolla a terra durante la mezza maratona di #Milano, giovane di 25 anni in fin di vita https://t.co/BTdUcGzd9R — Leggo (@leggoit) November 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA