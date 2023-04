Malore improvviso, paura per il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi: è grave in terapia intensiva

di Redazione Web

Il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi è ricoverato al Policlinico San Matteo nel reparto di terapia intensiva, dopo un malore improvviso che lo ha colpito nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile. Lo scrive la Provincia Pavese, secondo cui Fracassi non sarebbe in pericolo di vita: ma il malore che lo ha colpito poteva avere gravi conseguenze se non si fosse intervenuti in tempo.

Malore improvviso, ricoverato il sindaco

Nella mattinata il sindaco non si era recato in ufficio perché non stava bene: giovedì sera aveva preso parte al direttivo provinciale della Lega che era finito molto tardi, dunque in tanti tra i suoi collaboratori avevano pensato si trattasse di semplice stanchezza o stress.



Nel pomeriggio però, scrive ancora il quotidiano pavese, il malessere è aumentato ed è intervenuta un'ambulanza, che ha trasportato d'urgenza Fracassi al policlinico. Sulle sue condizioni vige il massimo riserbo. In ospedale è monitorato con attenzione dai medici che hanno subito avviato le terapie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 22:24

