Madre e figlio trovati morti in casa: «Nessun segno di violenza». Mistero nel milanese

Madre e figlio di 98 e 77 anni sono stati trovati morti in un'abitazione di Cinisello Balsamo, nel Milanese. A dare l'allarme ieri una pronipote che non aveva notizie dei parenti da qualche giorno. Sono intervenuti i carabinieri, che non hanno rilevato segni di violenza. La porta della casa era chiusa a doppia mandata. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti di morte naturale. È stata disposta l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 12:53

