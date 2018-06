Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unda esibire ai controllori di viaggio al posto del. E' la proposta choc lanciata da un pendolare, evidentemente esasperato da treni soppressi e continui ritardi, sulla pagina Facebook del Comitato dei pendolari del Meratese . "A luglio invece del mensile pensavo di acquistare un machete da esibire come documento di viaggio... consigli sul modello più adatto?", ha scritto l'uomo sui social. A rispondergli, con un video che mostra le profonde cicatrici al braccio sinistro, è Carlo Di Napoli, il capotreno che l'11 giugno 2015 fu aggredito proprio a colpi di machete da una banda di sudamericani "Quelle che le mostro in questo breve video sono le cicatrici che porto dall'aggressione ricevuta appunto con un machete - scrive Di Napoli - Si ricordi che dietro una divisa, ogni divisa, c'è un uomo ed una donna in carne ed ossa, con famiglia, amici ed altri cari, e che quello che lei reputa simpatico o ironico ha fatto inorridire non pochi. Non parlo di soli ferrovieri perché mi han scritto ed inviato lo screenshot del suo post anche persone che non hanno nulla a che fare col trasporto pubblico". "Si ricordi che lo schermo di un telefonino o il monitor di un pc non ci rende anonimi o protegge, quello che si pubblica in un modo o nell'altro esce", aggiunge il capotreno, spiegando infine che "in accordo con gli amministratori, i commenti a questo mio post verranno immediatamente bloccati, se riterrà opportuno contattarmi lo potrà fare tranquillamente con messaggio privato".