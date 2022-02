Allo Strehler M di Massimo Popolizio: «Sarà uno spettacolo popolare, un piccolo brecht italiano, un'allegoria al potere»

«Non è un documentario, è uno spettacolo popolare, è un libro che diventa teatro». Parola di Massimo Popolizio, regista, autore e protagonista M il figlio del secolo, che debutta in prima nazionale questa sera allo Strehler, “riscritto” dal romanzo di Antonio Scurati. Sul palco l’ascesa di Mussolini dal 1922 al 1925. «Ci abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo smontato e rimontato il testo tredici volte. E tutto quello che va in scena è preso dalle parole di Scurati, da lui “avallato”». Lo spettacolo si divide in 31 quadri con 18 attori per 81 personaggi che cantano e ballano tra cui due Mussolini, uno teatrante interpretato dallo stesso Popolizio e un altro da Tommaso Ragno. Ma niente realismo alla Bertolucci né oggettività documentaristica. «Non c’è una riga di fiction, ma non vedrete una puntata di Rai Storia, tanto vale sennò vedere Paolo Mieli che è più bravo» scherza Popolizio. La chiave di lettura è un’altra: «Uno spettacolo altamente popolare, con comicità e ironia nera di un certo varietà, un piccolo Brecht italiano». In cui il passato legge il presente: «M non è una cosa solo italiana, è un’allegoria sul potere attraverso una lente italiana». I personaggi parlano in dialetto milanese, bergamasco, emiliano, veneziano, perché tutta «la Penisola è stata il laboratorio del disastro futuro». E aggiunge: «con un’operazione così ti prendi dei rischi: quando fai Pirandello o Cechov lo puoi fare bello o brutto, ma sai che comunque funziona. Questo non è un riadattamento ma una drammaturgia contemporanea». Oltre allo spettacolo, prodotto dal Piccolo con il Teatro di Roma e Luce Cinecittà, il libro presto sarà anche una serie tv in una piattaforma, come annuncia lo stesso Popolizio. Per ora, il debutto a Milano, e Roma, per questo spettacolo che «evidenti ragioni - sottolinea il direttore del Piccolo Claudio Longhi - rendevano necessario». Infatti quest’anno cade il centenario della marcia su Roma, «un anniversario su cui riflettere» come ha sollecita il presidente del cda del Piccolo Salvatore Carruba. Per questo, lo spettacolo sarà accompagnato da una serie di incontri nelle sedi Anpi, all’Anteo, allo Iulm, e al Teatro della Cooperativa. Il tutto dura tre ore: «Nemmeno tanto, come un Roma-Milano», scherza l’attore. «Ma invece di annoiarti come sul treno, ti guardi lo spettacolo»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA