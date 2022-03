La Milano del tattoo, nello studio di Marchini: «Il mio stile polinesiano: nero, netto, per raccontare la vita»

Il corpo è la sua tela, l’inchiostro la sua matita. È un amore indelebile quello che lega Luigi Marchini, 50enne milanese, all’arte del tatuare. Da tutta la vita dipinge sulle persone momenti ed emozioni che rimarranno indelebili. Negli anni, Marchini ha collezionato più di 45 premi tra l’Italia e l’estero. E dal 2017 lavora nel suo studio di via Pirano, zona viale Monza. Ci sono otto postazioni tattoo e una di piercing e una galleria d’arte che con disegni e opere narra l’importanza del tatuaggio.

Quando è nato l’amore per i tattoo?

«Faccio questo lavoro da 23 anni. Il mio primo tatuaggio l’ho fatto a 16 anni, lavorando di sera perché di giorno lavoravo con mio padre, ma intanto studiavo l’arte della decorazione».

Qual è il suo stile?

«Prima spaziavo in diversi generi, poi mi sono appassionato al polinesiano andando a convention e facendo corsi. Mi piace questa cultura, questo stile, il suo tratto distintivo e netto. Stavo per andare in Polinesia ma mia moglie è rimasta incinta».

Quali le caratteristiche del segno polinesiano?

«Ha colori, simbologie e caratteristiche tipiche di quel popolo: colori molto neri. Sarebbe il tribale di una volta. La cosa bella è che attraverso i simboli si racconta qualcosa. In base a quello che il cliente mi dice, procedo con un tatuaggio che può essere un simbolo legato al carattere, alla fortuna o a un episodio di vita».

Un esempio?

«Nel 2020 ho conosciuto un uomo cui era morto il figlio. Pochi giorni prima di morire, avevano avuto una discussione perché il ragazzo voleva farsi fare un tatuaggio da me e i genitori non erano d’accordo. Dopo la tragedia, il padre ha deciso di realizzare l’ultimo sogno del figlio. Così si è fatto tatuare da me e sul suo corpo ho “narrato” la sua tragedia: dal petto e il cuore fino al gomito, la zona che rappresenta la rinascita, ho disegnato il dolore che sta provando e la forza di poter ricominciare».

Dà consigli ai suoi clienti?

«Seguo persone dai 19 ai 50, e sono per il 98% uomini perché il mio genere si adatta più a loro. Ultimamente si sta avvicinando anche qualche donna. In Italia purtroppo il mondo del lavoro non è avvezzo ai tatuaggi e quindi consiglio ai giovani di non tatuare braccia e mani. Questione di etica».

Quanto ha inciso il Covid sul suo lavoro?

«Essendo nella categoria “centri estetici”, siamo rimasti chiusi per mesi. Ora siamo tornati alla normalità. Spero che la guerra non comprometta di nuovo le cose».

