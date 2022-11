La danza di David Parsons: «Balliamo la voglia di pace». La compagnia Usa fino a domenica agli Arcimboldi

di Ferruccio Gattuso

Luci e corpi, danza e magica sfida alla fisica. E tanta bellezza. La ricetta di Parsons Dance non ha mai perso un passo in Italia, e non a caso il celebre coreografo David Parsons ha, con il Belpaese, un rapporto quasi viscerale. Racconta il suo ultimo show (finalmente in Italia dopo tre rinvii causa pandemia, agli Arcimboldi fino al 27 novembre) nel suo ormai tradizionale mix di inglese e italiano, fatto di entusiasmo americano e di predisposizione alla gestualità che sa di casa nostra. «Ricordo bene la mia prima volta in Italia: spiega l'artista newyorchese era il 1989, ho ancora in mente lo splendido scenario dell'anfiteatro di Spoleto». Parsons dance propone due nuove coreografie, The Road e Balance of Power, create nel biennio 2020-202, cui si aggiungono alcuni classici del repertorio (come Caught e The Envelope) di questa compagnia che, dalla sua nascita alla metà degli anni Ottanta, è stata in tour in tutti i cinque continenti, toccando 30 Paesi e più di 400 città. Dici Parsons Dance e pensi a New York: «Nella compagnia spiega il coreografo cerchiamo di rispecchiare la il mix etnico di una città come New York: oggi essere inclusivi è un impegno preciso. Cerchiamo di dare, così, un messaggio di pace: sono tempi cupi per guerre e tensioni razziali». Per non parlare della ferita al mondo dello spettacolo causata dalla pandemia: «Nell'emergenza mi sono reinventato leader. Siamo stati l'unica compagnia negli Stati Uniti a non esserci mai fermati. Abbiamo trovato sette luoghi in cui poter lavorare, da New York, a Woodstock al Connecticut. Ci siamo allenati continuamente in questi spazi protetti, riuscendo a far sì che tutti i danzatori ricevessero la loro paga. Tutto il mondo della danza parlava di noi».



