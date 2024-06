Stupro di gruppo, condannati i calciatori Lucarelli jr e Apolloni: violenza sessuale su una studentessa americana

di Redazione web

Il gup di Milano Roberto Crepaldi ha condannato, al termine del processo con rito abbreviato a 3 anni e 7 mesi i calciatori ex tesserati del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni accusati di violenza sessuale nei confronti di una studentessa di 22 anni. Pene inferiori (tra i 2 anni 5 mesi e 2 anni e 8 mesi) per altri tre imputati, amici dei due, accusati dei presunti abusi avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 a Milano.

La sentenza ha stabilito una provvisionale di 50 mila euro per la vittima, il giudice ha riconosciuto per tutti lo stupro di gruppo, la pena inferiore dei tre è legata a un attenuante “per contributo di minima importanza”. Il verdetto accoglie, in parte, la richiesta della pubblica accusa (pm Alessia Menegazzo) che aveva chiesto una condanna a tre anni e mezzo per ciascuno degli imputati, già scontato di un terzo per il rito scelto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 15:45

