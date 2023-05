Milano, Luca Bizzarri al Carcano: «I politici? Sono senza amici e vi spiego perché?»

«Il problema è che non hanno un amico. Uno di quelli sinceri, che ti sappia dire: dài, questa cosa non dirla, non postarla». Luca Bizzarri sul riflesso pavloviano da tweet dei politici ci ha fatto un podcast, che si intitola proprio così:. Ora quel podcast è uno spettacolo, un perfetto esempio di stand up comedy in tour italico, atteso stasera al Carcano. Solo lui, il comico (e tanto altro) genovese, felice metà della coppia Luca&Paolo, sul palco con un microfono. “Armato” solo di parole. «Nessuna proiezione, nessun oggetto in scena – spiega il cinquantenne Bizzarri – Al centro mi metto io come individuo, esempio della mia generazione a confronto con quelle prime e dopo». Si mette a “fare il vecchio”, ma Luca Bizzarri non lo sarà mai, basta vederlo e sentirlo. E anche leggerlo, perché lui è sempre attivo sui social e, ammette, «mi prendo tanto tempo per rispondere a quelli che magari mi rispondono a tono: tra i politici Gasparri è il numero uno, io lo punzecchio e puntuale arriva la sua risposta.