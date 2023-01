Lotteria Italia, estrazione dei biglietti vincenti di venerdì 6 gennaio: boom di vendite online. Roma leader seguita da Milano e Napoli

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti della Lotteria Italia: in quest'edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 18% del dato nazionale), un valore stabile rispetto alla passata edizione. L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà in diretta questa sera, venerdì 6 gennaio, durante il programma televisivo di Rai1 "Soliti ignoti - Il Ritorno" condotto da Amadeus.

Boom di vendite

Impennata delle vendite online dei biglietti della Lotteria Italia: in questa edizione, riporta agipronews, sono 101.445, circa 27mila in più rispetto allo scorso anno: si tratta ancora di una piccola fetta (meno del 2%) rispetto al totale di 6 milioni di tagliandi staccati, ma è un dato che testimonia il legame degli italiani con un gioco tradizionale che ha saputo adeguarsi alle nuove tecnologie. E' stato possibile acquistare i biglietti digitali della Lotteria Italia 2022 dal 19 settembre 2022 e fino al 3 gennaio 2023 attraverso l'apposita area dedicata presente sul sito www.lotteria-italia.it.

In totale sooltre 6 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2022 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 30 milioni di euro. Un dato sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno - quando furono staccati quasi 6,4 milioni di tagliandi - e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.



Segue a stretto giro la Lombardia, che per poco non riesce a superare il traguardo del milione e si ferma a quota 959mila tagliandi (-9%), confermando però il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 583mila tagliandi staccati (-4%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti all'Emilia-Romagna a 540mila biglietti, con un calo del 6,4%.



Roma regina delle vendite

Roma leader nelle vendite della Lotteria Italia 2022, con oltre 871mila biglietti staccati, pari al 15% del totale nazionale: praticamente, un tagliando su 6 è stato staccato nella Capitale. Lo scorso anno, ricorda agipronews, sono stati assegnati il primo premio da 5 milioni di euro (venduto da un distributore di Roma e finito in una tabaccheria di viale Mazzini) e il quarto premio da 1,5 milioni. Nelle ultime dieci edizioni, dal 2011 al 2021, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro solo con i premi di prima fascia.

Per quanto riguarda le vendite di quest'edizione, tra le città Milano è in seconda posizione con 422mila biglietti, mentre Napoli è al terzo posto con 295mila tagliandi. In Top 5 anche Torino, con 249mila biglietti, e Bologna, con 189mila tagliandi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 16:07

