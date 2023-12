Incidente tra auto e tir, Lorenzo muore a 22 anni: era uno studente di Belle Arti

di Redazione web

Un ragazzo di 22 anni, Lorenzo Redaelli, è morto questa mattina in un incidente stradale accaduto sulla tangenziale di Guidizzolo, dopo il crocevia per Medole, in provincia di Mantova. Sul posto la polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Il giovane è deceduto durante il trasporto all'ospedale di Mantova.

Frontale con un tir, morto 22enne

Il ragazzo era al volante di una utilitaria che si è scontrata frontalmente con un Tir, il cui conducente 52enne è rimasto illeso. Lorenzo abitava a Grazie di Curtatone ed era uno studente universitario di Belle Arti a Brescia. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'auto del giovane avrebbe invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un Tir: inevitabile lo scontro frontale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA