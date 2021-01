Rimpasto in Lombardia, Salvini: «Moratti è una garanzia»

"Chi ha fatto il sindaco di Milano cinque anni può fare bene anche l'assessore". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione Aria Pulita su 7 Gold per parlare del rimpasto di giunta in Regione Lombardia e dell'ingresso nella squadra di Letizia Moratti alla guida della sanità lombarda.



Secondo Salvini alla guida della sanità lombarda "serve un manager, e una persona che ha fatto bene il sindaco e il ministro dal mio punto di vista è una garanzia", ha concluso.

E sui tempi Salvini ha aggiunto: "Conto che entro oggi la Regione Lombardia avvia una squadra più forte e strutturata".

Poi ha anche annunciato: "Una cosa a cui sto lavorando è di fare in Regione Lombardia, un assessorato dedicato interamente alla disabilità, alla famiglia e al volontariato, sulla scorta del Ministero della Disabilità che avevamo istituto a Roma". Quanto a chi potrebbe esserne la guida il leader leghista, senza citarla, fa riferimento alla comasca Alessandra Locatelli, e dice: "A me non dispiacerebbe che fosse una ragazza che ha fatto il ministro alla Disabilità e alla famiglia nel Governo dove c'era la Lega, che ha maturato esperienze su questi temi e che mi piacerebbe fosse a disposizione di tutti i lombardi".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 13:58

