Lombardia zona rossa fino al 29 marzo: l'RT migliora ma resta massima allerta

In Lombardia l’Rt, l’indice di contagio, scende piano piano e passa da 1,30 a 1,13. Ma resta comunque in vigore fino al 29 marzo la zona rossa, per effetto dell’ordinanza di 15 giorni firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. La curva rallenta anche a Milano con l’Rt a 1,11: nel capoluogo lombardo la situazione sembra migliorare, però l’allerta resta massima perché se il virus dovesse sfondare nella metropoli con un milione e 300mila abitanti sarebbe un disastro.

I dati sono riferiti alla settimana scorsa, quindi si speae che in questi giorni possano essere ancora più bassi. Ciò nonostante non migliorano i decessi, perché sono l'ultimo parametro a scendere nelle ondate Covid rispetto a tutti gli altri. I morti sono ancora tanti: giovedì erano 92 (mercoledì 79, martedì 81), vicini alla soglia di 100 ogni 24 ore, raggiunta nel marzo del 2020, esattamente un anno fa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 16:30

