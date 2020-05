Zero decessi in Lombardia? Il report dell'Ats smentisce la Regione: «Domenica due morti a Brescia»

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giorni fa l’aggiornamento dei dati dellaaveva stupito: zero decessi nella regione. Un dato da prendere con le pinze, avevano specificato ieri mattina l’assessoree il governatore, anche se assolutamente ufficiale. Ma nello scetticismo generale, in tanti avevano sollevato dubbi: come potevano essere zero i morti, se il giorno prima erano stati 56?Come scrive oggi Il Giornale di Brescia, la smentita ai dati sarebbe arrivata dal, che riporta invece due decessi che risalgono a domenica 24 maggio: uno in ospedale, l’altro in una Rsa. Un dato che già da solo mette in dubbio lo zero alla voce decessi comunicato dalla Regione Lombardia. E non solo: il report dell’Ats di ieri indica anche 50 positivi in più rispetto al giorno prima, mentre la regione ne comunicava solo 3. Un balletto dei numeri che contribuisce a fare ancora più confusione riguardo la situazione.