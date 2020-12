Lombardia, il vaccino anti Covid arriverà dal 15 gennaio. Le prime dosi a sanitari e pazienti delle Rsa

Alla metà di gennaio arriveranno in Lombardia i vaccini anti Covid. È la previsione di Giacomo Lucchini, responsabile operativo regionale per il piano vaccinale anti coronavirus. «La pianificazione della struttura commissariale prevede le consegne a partire dal 15 di gennaio e noi ci stiamo attrezzando per quella data», ha spiegato ieri Lucchini ai microfoni del Tgr Rai.

«Le caratteristiche del primo vaccino, sia per la somministrazione che per lo stoccaggio, richiedono strutture sanitarie e quindi partiremo da quelle», ha aggiunto. Lucchini ha poi anche chiarito come i primi a essere vaccinati, «secondo criteri individuati a livello nazionale» saranno «le categorie più esposte, in questo caso operatori sanitari e socio sanitari e ospiti delle Rsa». I vaccini, che saranno conservati in frigoriferi all’interno di 40 strutture sanitarie pubbliche e private (a una temperatura di circa -78 gradi) andranno poi alle fasce di età più anziane, a scalare. «Completata la prima fase che durerà fino a marzo, pianificheremo l’apertura ad altre categorie, gli over 80 e poi gli over 60», ha concluso Lucchini.

Continua il calo di casi e ricoverati in Lombardia, ma non dei morti che sono stati 172. Ieri i numeri positivi sono stati quelli della terapia intensiva con un calo di 18 ricoverati (748 in totale) e di un calo anche dei reparti ordinari (-114, 5.613 in totale). Con 24.229 tamponi sono stati 2.093 i nuovi positivi lombardi, con il rapporto all’8,6% identico a mercoledì. Tornano però appunto a salire i decessi che sono stati 172, per un totale di 23.449 morti. Per quanto riguarda le province, nella città metropolitana di Milano ci sono 632 nuovi casi, di cui 334 a Milano città, 275 a Varese, 231 a Brescia, 182 a Pavia, 176 a Monza e Brianza, 130 a Como e 120 a Mantova.

Intanto, dai dati raccolti in Regione una curiosità: nella seconda fase epidemica (1° agosto- fine novembre), gli stranieri rappresentano il 22% dei ricoverati con infezione Covid. Sono in maggioranza peruviani (3862) mentre un solo gabonese. E solo 621 malati cinesi in una regione come la Lombardia, che conta oltre 70mila residenti.

