Baby vaccini anti-Covid in Lombardia, domenica al via le prenotazioni. Giovedì 16 le prime iniezioni

Al via in Lombardia le vaccinazioni anti-Covid per gli under 12. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Da giovedì 16 dicembre, poi, si inizierà a vaccinare. «In Lombardia — spiega la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti — la platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40 mila inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica».

STOP AI DUBBI

Giovedì 16 dicembre la Regione ha organizzata la diretta social «Stop ai dubbi» dedicata ai genitori con domande da porre. L’incontro online con gli esperti sarà interamente dedicato alle vaccinazioni anti-Covid per i bambini. La diretta - visibile sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie Online - andrà in onda dalle 17 alle 19. Interverranno Giuseppe Banderali, direttore del reparto di Neonatologia e Patologia Neonatale dell’ospedale San Paolo; Raffaele Badolato, direttore della Pediatria degli Spedali Civili di Brescia, Andrea Biondi, direttore scientifico della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma; Maria Antonella Costantino, direttore della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Policlinico di Milano; Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas; Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare di Regione e Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale lombarda.

Le famiglie possono già inviare le domande ai professionisti tramite il numero WhatsApp 334.6324686.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Dicembre 2021, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA