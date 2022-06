Vacanza enogastronomica a chilometro zero: «Vini, cibo e natura: orgoglio Lombardia»

«Itinerari turistici all'insegna del gusto per appagare il palato, perché cibo e vino sono sempre più determinanti nelle scelte di chi visita la Lombardia e in quella direzione dobbiamo spingere». Così l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, ha annunciato lo stanziamento di 4,7 milioni di euro per finanziare 45 progetti «di sviluppo di infrastrutture e servizi turistici che incentivino proprio il turismo enogastronomico, perché la Lombardia può competere anche con la Toscana».



TOUR Sempre più persone organizzano una gita o un tour per degustare le prelibatezze lombarde. Merende di campagna, pranzi, apericena e piatti d'autore: la cucina lombarda non è solo risotto e cotoletta. «La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia in termini di produzione e di trasformazione, ma purtroppo non viene ancora riconosciuta come terra di turismo enogastronomico. Un gap che vogliamo colmare, con investimenti legati alla promozione dei territori attraverso i nostri prodotti», aggiunge Rolfi.



PROGETTI «Dobbiamo creare portali, sistemi di prenotazioni o di vendita a chilometro zero, materiale promozionale, app per smartphone, piuttosto che punti informativi per i visitatori, segnaletica, aree ricreative nelle zone rurali per offrire ai turisti strutture adeguate che possano consentire di gustare i nostri prodotti». Dal Grana Padano al tartufo, al gorgonzola.



SEI PERCORSI Sono già sei i percorsi enogastronomici sponsorizzati in Lombardia: Milano e le origini del Grana Padano; strada del vino di Franciacorta; strada dei vini della Valtellina; strada del vino e dei sapori delle Valli Varesine; alla scoperta del tartufo Mantovano e sapori della Brianza. «Bisogna essere al passo coi tempi, utilizzando ogni strumento tecnologico per far conoscere a italiani e stranieri ciò che offrono le nostre valli e la nostra pianura anche per influenzare la scelta della destinazione. C'è stata ampia adesione da parte dei comuni e delle associazioni. Segno di forte sensibilità territoriale su questo tema», conclude l'assessore.



STANZIAMENTI Per Comuni, consorzi, associazioni. Nel dettaglio: 598mila euro sono stati destinati a 5 progetti della Bergamasca; 2milioni 700mila euro a 24 nel Bresciano; 578mila euro a 5 progetti nella provincia di Como; 88mila euro alla provincia di Cremona, 87mila in quella di Mantova, 316mila euro per il Lecchese, 115mila euro per il Pavese e 25mila euro per un progetto che coinvolge San Colombano al Lambro nel Milanese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA