La Lombardia mette le telecamere negli asili

. Storie di violenze fisiche e psicologiche che irrompono nella cronaca con i filmati realizzati con microcamere nascoste da poliziotti o carabinieri per incastrare maestre che mantengono l'ordine a suon di urla, spintoni e schiaffi. Ma le divise si muovono quando un genitore sente puzza di bruciato, di fronte a un figlio che all'improvviso muta comportamento, si chiude nel silenzio, non racconta più che cosa succede, diventa aggressivo. Ora la Regione Lombardia a trazione leghista è la prima in Italia a scegliere di rendere trasparente quello che accade tra le pareti degli asili nido.che prevede contributi economici per gli asili nido e le scuole dell'infanzia lombarde che vogliono dotarsi di un sistema di videosorveglianza interno. «Si tratta di un provvedimento fondamentale per garantire finalmente in maniera efficace la sicurezza dei nostri figli, in un luogo importante come le strutture dove iniziano a crescere insieme ai loro coetanei e dove le famiglie devono avere la certezza che i loro piccoli siano trattati e accuditi con tutte le accortezze» ha spiegato il presidente della commissione Emanuele Monti, quota Carrocio. Monti si è attivato sul tema dopo il caso di maltrattamenti in un asilo di Gavirate, in provincia di Varese: le telecamere nascoste hanno ripreso la maestra che prendeva i bimbi a ciabattate in faccia. L'obiettivo del provvedimento è «individuare precocemente eventuali segnali di disagio dei minori.Il progetto di legge ha incassato l'appoggio anche di Forza Italia e Movimento 5 Stelle, il Pd invece si è astenuto. Il 27 novembre il testo approderà nell'emiciclo del Pirellone per il voto finale. Per incentivare l'installazione delle telecamere negli asili la Regione ha già stanziato 600 mila euro, più altri 300 mila euro per la formazione degli operatori.