Lombardia, lo spettro della zona arancione tra dodici giorni: ecco perché

La Lombardia, in giallo per la prima settimana, teme l’arancione. Se la quarta ondata continuerà a correre al ritmo attuale, nel giro di due settimane, giovedì 13 con l'entrata poi in vigore per lunedì 17, si potrebbero avere dati da zona arancione. I dati di domani, giovedì 6 gennaio, dovrebbero confermare ancora la gialla, ma l’ombra arancione preoccupa. Perché i parametri tendono a crescere in tale direzione: l’occupazione nei reparti Covid è circa al 22%, nelle rianimazioni al 15%. Mentre il passaggio da giallo ad arancione avviene quando si supera il 30% di occupazione dei letti ordinari e il 20% di quelli di intensiva: per arrivare a questa soglia mancano più di 1.000 nuovi ricoverati (e nessun dimesso). Quindi, nei prossimi dieci giorni i ricoveri devono rimanere più o meno sotto i 100 al giorno.

Covid, oggi il Cdm sulle misure: super green pass per over 60 e fragili

OCCHI PUNTATI SUI RICOVERI L’aspetto oggi decisivo sta nel ritmo con il quale aumenta i ricoveri e non tanto il numero dei contagi perché, ragionano i sanitari, «i casi sono diventati talmente tanti che quasi non ha più senso contarli». La questione davvero importante è dunque «sulle ricadute a livello sanitario», ovvero quante persone contraggono una malattia severa per cui necessitano di andare in ospedale. Gli esperti dicono di «avere segnali che il vaccino protegge bene dalla malattia grave, anche con Omicron, ma dobbiamo attendere ancora un po’».

NO VAX OSPEDALIZZATI Secondo il report della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), «in data 28 dicembre i no vax erano circa il 71% del totale dei pazienti in rianimazione».

CONTRO IL CAOS TAMPONI È aperto il maxi drive-through al parcheggio P5 della Fiera di Rho, dove è necessario arrivare solo con la prenotazione fatta dal medico di famiglia o con la prescrizione: «Attualmente abbiamo 2 linee d'attesa, mentre per il 7 gennaio ne avremo addirittura cinque. Quando le linee d'attesa arriveranno a 12, questa maxi struttura sarà in grado di processare fino a 4.500 tamponi ogni giorno e fino ad un massimo di 500 tamponi all'ora», ha dichiarato il responsabile del Gruppo San Donato, Francesco Galli, che gestisce il nuovo hub tamponi. Ha poi spiegato: «Ci saranno due accettazioni, 4 postazioni per i veicoli e quattro team sanitari che si occuperanno di effettuare i tamponi senza far scendere i pazienti dalla macchina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA