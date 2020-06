Il sindaco di Bergamo Gori accusa la Lombardia: «Hanno secretato morti e guariti delle singole province»

Caos zone rosse in Lombardia, venerdì Conte sarà sentito dai pm

Continua la polemica insul. Il sindaco di Bergamoquesta mattina su Twitter ha commentato il dato dei 32 decessi per Covid di ieri, sottolineando come non si possa più sapere, dai numeri forniti dalla Regione, da dove vengano le vittime: «Leggo che in Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia,. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli "ufficiali", hanno secretato i dati per provincia», scrive Gori.a sua città, Bergamo, è stata una delle più colpite dalla pandemia: strazianti le immagini dei camion dell'esercito che portavano via le salme perché i forni crematori della città erano stracolmi e non riuscivano più a smaltirle.