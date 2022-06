Lombardia, il medico di base e il pediatra si scelgono (anche) in farmacia

Dal 5 luglio sarà possibile scegliere (o revocare) il medico di famiglia e il pediatra anche nelle farmacie lombarde. Lo ha deciso la Regione su proposta dell'assessore al Welfare Letizia Moratti: «Attraverso le farmacie sarà facilitata la vita dei cittadini che avranno un servizio più vicino a casa e capillare sul territorio. Sarà un'importante alternativa alla scelta che oggi si effettua nei vari uffici delle Asst».

Come funziona? Il cittadino si dovrà semplicemente recare dal farmacista che accederà al portale e dovrà rispettare la decisione espressa, «astenendosi dal consigliare il professionista da scegliere». Per ciascuna scelta o revoca le farmacie riceveranno un compenso di 1,25 euro al netto dell'Iva. Inoltre, rilasceranno, ristamperanno o rigenereranno i codici Pin/Puk della tessera sanitaria o i codici Pin utili per usufruire di servizi regionali. Per ciascuno rilascio o ristampa o rigenerazione riceveranno 1,25 euro. In realtà, non si tratta di una novità assoluta. Dal 2014, infatti, 86 farmacie nel territorio di Ats Brianza offrono già questa opportunità. «La sperimentazione ha dato esiti molto positivi, in particolare sulla riduzione dei tempi di attesa», secondo la Regione, che ha esteso l'offerta. Oltre che nelle farmacie, il cittadino può scegliere o cambiare il proprio medico agli sportelli gestiti dagli ospedali (sia online sia fisici), oppure tramite il fascicolo sanitario elettronico, se è in possesso dello Spid. Alcune procedure possono però essere completate solo recandosi fisicamente agli sportelli, per esempio in caso di prima scelta del medico o del pediatra o per diventare paziente di un medico «massimalista», ovvero un dottore che già più di 1.500 assistiti.

