Lombardia, troppi tagli ai treni Trenord. I pendolari scrivono alla Regione: «Viaggiare è un incubo»

«Trenord è un disastro, viaggiare è un incubo, fra tagli e cancellazioni». Insorgono in massa i 24 comitati di pendolari (di Lecco, Busto Arsizio, Gallarate, Milano-Asso, Arona, Domodossola) delle dodici province della Lombardia che rappresentano gli oltre 700 mila viaggiatori in carrozza ogni giorno sulle linee Trenord. Hanno scritto una lettera di fuoco al governatore Attilio Fontana per chiedere le dimissioni dall’assessora regionale ai Trasporti, Claudia Terzi. Lamentano che «negli ultimi giorni i treni cancellati hanno toccato punte del 25%». La riduzione del servizio per le assenze causa Covid di circa 330 dipendenti Trenord, fra macchinisti e capitreno, postivi o quarantenati, è la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. «Il Covid c’è per tutti ma nessuna altra azienda, ferro o gomma che sia, è nelle stesse disastrate condizioni ed ovunque le cancellazioni dei treni rimangono ad un livello molto più basso». E ancora: «La pandemia è solo una scusa di un peggioramento del servizio e di un degrado progressivo in atto da anni. Il trasporto ferroviario sta conoscendo uno dei suoi periodi più cupi». Trenord ammette «che per le malattie dei dipendenti è stata costretta a tagliare, almeno fino al 23 gennaio, circa il 12% del servizio»: ha soppresso 350 corse diurne sulle 2.710 programmate e tutte quelle notturne, fra le 23,30 e le 5. Ai pendolari arrabbiati replica anche l’assessora Terzi, chiamata in causa: «Le assenze per Covid stanno rendendo difficili tutti i servizi del traporto pubblico. Nello specifico, la riorganizzazione delle corse di Trenord vuole tutelare le fasce di punta più frequentate da studenti e lavoratori. Ogni giorno sono garantiti 800.000 posti, a fronte di un’utenza attuale di circa 350.000 viaggiatori».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 06:50

