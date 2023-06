Lombardia, non solo Covid: la Regione mette a punto il piano anti pandemie

di Simona Romanò

Mai più impreparati di fronte a una pandemia. L’emergenza Covid è ufficialmente cessata, in Lombardia, ad aprile 2022, dopo due anni da incubo. L’Organizzazione mondiale della sanità aveva infatti proclamato lo stato di allerta l’11 marzo 2020, quando la nostra regione stava affrontando i primi mesi più duri di diffusione del Coronavirus. Ed ora, nonostante il cessato allarme, la Regione intende monitorare con una sorveglianza speciale la diffusione di malattie contagiose: l’influenza, l’aviaria e il morbillo. E non vuole rimanere sprovvista di dispositivi di sicurezza anti-contagio, andando a spendere 187 milioni 600mila euro. Inoltre, è in arrivo una piattaforma regionale per intercettare eventuali segnali d’allarme e, quindi, identificare le azioni chiave da attivare a livello locale in caso di nuova pandemia o di riacutizzarsi del Covid.

SCORTE Con una delibera ad hoc, dello scorso 15 maggio scorso, la Regione ha proposto al ministero della Salute di comprare con i fondi nazionali per gli investimenti in conto capitale 13 milioni 463mila mascherine ffp2, 15,8 milioni di chirurgiche e di spendere in tutto 69 milioni in dispositivi di protezione individuale, che comprendono, soprattutto per il personale sanitario, occhiali, visiere, camici, disinfettanti.

COMITATO ESPERTI È stato costituito un comitato pandemico che si riunisce due volte l’anno: il secondo incontro si è svolto lo scorso 30 marzo. E il prossimo aggiornamento sarà a settembre.

