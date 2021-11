Regione Lombardia, l'assessore al bilancio Caparini positivo al covid

È risultato positivo al covid Davide Caparini, l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia. La notizia è emersa nel pomeriggio proprio durante il dibattito sulla nuova legge sanitaria in Consiglio regionale in corso dal 10 novembre. Asintomatico, sembra che Caprini stia bene e non risulta sia stato in contatto stretto del Presidente della Regione Attilio Fontana, che non dovrà dunque mettersi in quarantena.

Leghista, nato a Brescia, 54 anni, Caparini ha avuto conferma di essere positivo sabato, dopo aver eseguito un test molecolare, ma già dal giorno era in quarantena.

Domani mattina l'assemblea lombarda tornerà a riunirsi per iniziare il voto degli emendamenti, che sono quasi duemila. Martedì, invece, al Pirellone tutti i consiglieri e il personale potranno sottoporsi al tampone molecolare. Una precauzione dovuta al fatto che dal quasi un mese il Consiglio regionale è convocato ogni giorno per discutere la riforma sanitaria e Caparini è stato uno degli assessori più presenti in Aula durante il dibattito.

