Lombardia, nessun decesso per il terzo giorno in una settimana e solo 100 positivi

Nessun morto da Covid per la terza giornata in sei giorni. Per la prima volta il 1° luglio si è arrivati a zero morti. Poi, il 4 luglio, e di nuovo nessuno deceduto il 6. Un traguardo che fa davvero tirare un sospiro di sollievo per la Lombardia, la regione più colpita d'Italia dalla pandemia dove, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, hanno perso la vita per il virus 33.791 persone. Buoni i dati anche dei nuovi contagi con il tasso allo 0,3%: a fronte di 31.940 tamponi processati i nuovi contagiati sono 100. Diminuiscono (-1) anche i ricoverati nelle terapie intensive (in tutto 44 pazienti) e continuano a diminuire i pazienti (- 8) negli altri reparti (in tutto 150) che ora sono sotto la soglia dei 200. Zero nuovi contagi a Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio. La provincia con più casi è quella di Milano: 55, di cui 40 nel capoluogo. A seguire, Bergamo (9), Lodi (9), Varese (9), Mantova (5), Pavia (5), Brescia (4), Como (4).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 20:49

