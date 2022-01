Covid a scuola, in Lombardia è boom contagi: 67mila studenti a casa. I più colpiti alle materne e elementari

Il Covid corre veloce fra i banchi della Lombardia, con numeri dieci volte superiori a quelli registrati prima di Natale. E in netta controtendenza con quanto affermato ieri dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: «L’88,4% degli oltre 7 milioni di studenti italiani è in presenza, contro un 11,6% in Dad, ovvero 9 classi su 10 frequentano». Qui la situazione non è così tranquillizzante.

Infatti, secondo il report dell’assessorato regionale al Welfare, al 16 gennaio, sono 5.415 le classi lombarde in isolamento per un totale di 67.433 alunni fra positivi e "quarantenati" e 3.320 operatori. Di queste, 1.838 a Milano e provincia. L’epidemia colpisce soprattutto i più piccoli dai 3 ai 10 anni, con il picco assoluto di infettati alle materne (+ 80% in una settimana) e, a seguire, alle elementari (+ 37%). L’aumento è meno consistente del 2,8% alle medie (11-13 anni); e i casi calano alle superiori (- 20,8%), dove gli studenti dai 14 ai 18 anni sono i più vaccinati, segno che l’equazione «più vaccinati uguale meno contagi» regge. Mentre i contagi scolastici s’impennano, si nota la flessione della quarta ondata in Lombardia con il tasso di positività al 16,3%.

STUDENTI CONTAGIATI Anche l’incidenza ogni 100mila abitanti crolla fra i liceali, passando da 9.682 a 7.960. La più alta nei bambini 6-10 anni, con 9.339 casi ogni 100mila. Ne seguono le quarantene (diverse in base alle scuole e i livelli di vaccinazione): le scuole più colpite dall’isolamento a casa sono le primarie (1.805 classi, 24.107 alunni e 1.058 operatori) seguite da quelle dell’infanzia (1.625 classi, 22.600 bimbi e 2.080 operatori).

BABY VACCINAZIONI In Lombardia, la profilassi dei più piccoli non decolla: «i bimbi 5 -11 anni che hanno detto sì al siero sono il 36% della platea complessiva». Di questi, solamente il 28% ha ricevuto la prima dose e appena il 6% anche la seconda. Fra i 12-19enni l’adesione balza al 91%, con prima dose all’89% e seconda all’83%.

COVID LOMBARDIA La quarta ondata mostra una flessione con il tasso di positività, ieri, in risalito ma contenuto al 16,3% (martedì 11,8%, lunedì 14,3%). A fronte di 227.504 tamponi i nuovi positivi sono 37.233, di cui 4.549 a Milano. Ancora male i decessi in 24 ore: 70 (64 il giorno prima). Ma migliora la curva dei ricoverati: nei reparti Covid meno 26 (+ 55 il giorno prima) e nelle intensive meno 2 (- 1 il giorno prima). Dati che allontanano la zona arancione con la riconferma della Lombardia ancora in giallo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA