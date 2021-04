Lombardia, il presidente Fontana: «Scuola in presenza al 100%? Missione impossibile»

«La Lombardia va verso il giallo, perché i numeri stanno migliorando. Ma il ritorno a scuola al 100% è una missione impossibile, mantenendo la capienza dei trasporti al 50%». Ne è sicuro il presidente regionale Attilio Fontana. Tutti vorrebbero concedere ai ragazzi l’ultimo mese di lezione in presenza, ma le difficoltà logistiche saltano agli occhi.

GOVERNO Anche Roma vede le difficoltà. L’idea del ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ieri, dopo le riunione Stato-Regioni, «è partire da un minimo di 60% di alunni in presenza, in tutta sicurezza, per arrivare quanto prima al 100% per quanto riguarda ogni ordine e grado».

PRESIDI Per l’associazione dei presidi lombardi, al lavoro in questi giorni «il rientro di tutti alle superiori è opzione poco realistica». I sindacati Cgil, Cisl e Uil sono schierati con i presidi sui pericoli nelle classi e dicono «che è più prudente puntare a un ritorno in massa a settembre». Intanto, per chiarire tutte le problematiche il prefetto Renato Saccane ha anticipato a domani il vertice con i dirigenti scolastici milanesi.

TRASPORTI È il nodo da risolvere che costringe i vertici Atm a essere in allerta, in riunione permanente per varare un piano che regga. È confermato l’attuale potenziamento già messo in campo nei mesi scorsi e il “Patto Milano” di riorganizzazione degli orari della città. Ma potrebbe non bastare. Anche perché un campanellino d’allarme è già suonato. I dati di contagi nelle scuole - riaperte fino alla terza media da quando Milano è la Lombardia sono arancioni - denotano una prima risalita.

CONTAGI Nella Città Metropolitana, i casi-scuola registrati settimana scorsa sono stati 669, in crescita dai 446 di sette giorni prima. «Un elemento da guardare con un po’ di preoccupazione», commenta Marino Faccini, responsabile della Struttura profilassi malattie infettive dell’Ats Milano. I quarantenati sono 10 volte tanti, da 514 a quasi 5.200.

