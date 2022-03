Lombardia, in aumento il trend dei contagi covid nelle scuole: tutti i dati

In aumento il trend dei contagi da Covid nelle scuole lombarde. Secondo i dati forniti dalla direzione Welfare di Regione Lombardia, infatti, nella settimana tra il 7 e il 13 marzo i casi sono aumentati in tutte le fasce d'età rispetto alla settimana precedente, dopo che erano in calo dal mese di gennaio. La scorsa settimana erano 330 le classi in quarantena, per un totale di 4.869 alunni e un solo operatore scolastico. Il trend delle misure restrittive risulta in aumento in tutti i cicli scolastici tranne nelle classi di alunni della scuola primaria.

Secondo quanto riporta il quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 72.948 tamponi effettuati, sono 8.183 i nuovi positivi (11,2 per cento). In calo i ricoverati in terapia intensiva, dove attualmente si trovano 71 pazienti (-2), e quelli nei reparti ordinari che oggi sono 809 (-20 rispetto a ieri ). Gli 11 decessi registrati oggi portano il totale complessivo da inizio pandemia a 38.977.

