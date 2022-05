Lombardia, epatite acuta nei bambini: 9 casi e due in valutazione

Salgono a nove in Lombardia i casi di epatite sconosciuta tra i bambini. E ci sono altri due casi in via di valutazione. Nello specifico, sue casi sono stati segnalati all'Ats di Milano, due all'Ats Insubria, due in quella di Brescia e tre a Bergamo. Sette dei paziente hanno fino a quattro anni, uno tra 5 e 9 anni e uno ne ha più di 10. Un bambino è stato trapiantato, uno ha un esito in attenzione, gli altri hanno esiti non gravi (dimessi o in miglioramento).

Appalti truccati nei servizi ristorazione, moglie delusa svela il giro di mazzette



Sono i dati con cui la vicepresidente lombarda Letizia Moratti ha risposto in Consiglio regionale a un'interrogazione del consigliere del M5s, Gregorio Mammì. Al momento, «è in corso un'attenta sorveglianza epidemiologica volta ad ottimizzare la sorveglianza di eventuali nuovi casi di epatite acuta nella popolazione pediatrica», ha detto Moratti, sottolineando che «la rete dei laboratori ha definito un protocollo per l'effettuazione degli accertamenti di laboratorio», con l'obiettivo di «uniformare i comportamenti e ottimizzare la rete della sorveglianza».



Al momento «tutti gli ospedali lombardi sono in grado di eseguire gli esami di primo livello» per escludere le cause più comuni di infezione al fegato. Per le analisi più specifiche ed approfondite «i laboratori stanno lavorando in rete - ha concluso l'assessora regionale al Welfare - per rispondere in maniera efficace alla richiesta di sorveglianza del ministero della Salute».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA