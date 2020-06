Coronavirus in Lombardia: 6 decessi e 63 nuove diagnosi di positività al Covid 19

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Questo il commento dell'assessore Giulio Gallera rispetto ai dati odierni rispetto alla crisi Coronavirus. I guariti dimessi oggi sonostati 790.“Oggi abbiamo una sostanziale buona notizia: i pazienti ricoverati nei reparti degli ospedali scendono sotto quota 1.000 (910), con un calo di 137 unità rispetto a ieri. Senza variazioni, invece, il numero delle persone in terapia intensiva (51). Dei 62 casi positivi di oggi, 23 sono riferiti a tamponi effettuati a seguito di una positività riscontrata al test sierologico, 3 sono stati eseguiti a ospiti delle RSA e 1 ad operatori socio-sanitari. Nel complesso, i casi debolmente positivi di oggi sono 18”. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di martedì 23 giugno.i tamponi effettuati: 6.986, totale complessivo: 971.721attualmente positivi: 12.904 (-734)totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia, dall’inizio della pandemia a oggi: 93.173i nuovi casi positivi: 62 di cui 23 a seguito di test sierologici (0,88% rapporto con i tamponi giornalieri)i guariti/dimessi: 790, totale complessivo: 63.690in terapia intensiva: 51 (=)i ricoverati non in terapia intensiva: 910 (-137)i decessi: 6, totale complessivo: 16.579