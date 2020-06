Coronavirus in Lombardia: 12 decessi e 187 nuove diagnosi di positività

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 17:41

Continua il trend positivo in Lombardia in merito all'epidemia di Coronavirus. Infatti, i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono solo 12, mentre sono 187 le nuove diagnosi di posivitività al Covid-19. I tamponi effettuati oggi sono stati 8.676 per una percentuale di 2,2 rispetto ai casi di positività riscontrati. Con i dati odierni il numero dei defunti nella regione arriva a 16.143, mentre sono ormai 20mila i casi ancora attivi. Continuano a calare i malati in terapi intensiva (-1 unità) e ricoverati in ospedale con sintomi (-64)I dati nel dettaglio:– i tamponi effettuati: 8.676totale complessivo: 766.122– attualmente positivi: 20.255 (-606)– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardiadall’inizio della pandemia a oggi: 89.205– i nuovi casi positivi: 187 (2,2% rapporto con i tamponigiornalieri)– i guariti/dimessi: 781totale complessivo: 52.807– in terapia intensiva: 166 (-1)– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.021 (-64)– i decessi: 12totale complessivo: 16.143I DATI PER PROVINCIAMilano 23.139 (+45) di cui 9.808 (+12) a Milano cittàBergamo 13.388 (+14)Brescia 14.810 (+36)Como 3.880 (+26)Cremona 6.464 (+3)Lecco 2.751 (+6)Lodi 3.476 (+2)Mantova 3.365 (+8)Monza e Brianza 5.528 (+7)Pavia 5.362 (+23)Sondrio 1.468 (+4)Varese 3.632 (+10)