Non passa in Lombardia la mozione di Fratelli d’Italia contro le carriere alias nelle scuole. Ieri in Consiglio regionale con i 35 voti favorevoli a fronte di 33 contrari e 4 astenuti non è stata raggiunta la maggioranza ed è stata quindi bocciata con voto segreto. L’iniziativa di Fdi (primo firmatario il consigliere Giacomo Zamperini) aveva fatto discutere, anche nella stessa maggioranza di centrodestra. La mozione era stata sottoscritta da 18 consiglieri di Fdi, due della Lega e da Luca Ferrazzi di Lombarda Migliore, la lista civica di Moratti che ha lasciato libertà di voto. Il testo invitava la giunta a chiedere all’Ufficio scolastico regionale di appurare quanti scuole medie e superiori abbiano adottato la carriera alias (in Lombardia sono 32). E di informare «tutti i dirigenti scolastici sulla necessità di rispettare la normativa vigente in materia» per poi «informare» il governo sugli esiti della ricognizione. Esultano le opposizioni, da Pd ai 5 Stelle. Ieri mattina presidio di studenti e militanti delle associazioni Lgbtq+.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA