Lombardia, caos vaccini: solo in 58 si presentano sulle 600 dosi a disposizione

Erano solo 58 su circa 600 dosi disponibili le persone contattate da Aria che si sono presentate questa mattina all'hub di CremonaFiere per ricevere la vaccinazione anti covid ma, grazie alle convocazioni fatte direttamente dall'Atts Cremona, alle 12 sono state eseguite 133 vaccinazioni e, nel pomeriggio, se ne stanno aggiungendo altre. «È del tutto inaccettabile questo malfunzionamento dovuto ad Aria Lombardia, così si rallenta la campagna vaccinale proprio nel momento in cui invece bisognerebbe accelerare», ha detto Claudia Balotta, uno dei medici volontari che si occupa in Fiera dell'anamnesi dei vaccinandi con l'ex sindaco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 17:05

