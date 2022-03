Lombardia, boom di operatori del 118 aggrediti e minacciati (anche di morte). Bodycam per fermare le violenze

«Insulti, minacce di morte, inseguimenti, danneggiamenti ai mezzi di soccorso, molestie sessuali». Così i soccorritori del 118 della Lombardia, che intervengono per prestare aiuto a chi ha bisogno, diventano vittime da soccorrere, perché nel mirino di esagitati e violenti. Far parte delle équipe di pronto soccorso è diventato pericoloso. Sono oltre 40 gli episodi violenti – fra aggressioni verbali e fisiche ( e non solo) registrati da Areu (Agenzia regionale per l’emergenza urgenza) nel 2021, in crescita rispetto ai 66 del biennio 2019 /2020. È il bilancio del fenomeno che è stato stilato dall’assessore regionale al Welfare alla Sanità Letizia Moratti, in occasione della prima «Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori della salute», che si celebra il 12 marzo. Scatta l’allarme per la sequela nera di episodi.

La Moratti parla di segnalazioni per «insulti, minacce di morte, inseguimenti, danneggiamenti ai mezzi di soccorso, addirittura molestie sessuali: situazioni che vanno a mortificare il prezioso operato di queste persone». La situazione in Lombardia non è delle più facili visto che il «64% del personale tecnico e sanitario che opera sui mezzi di soccorso avanzato ha dichiarato di essere stato vittima di almeno un atto di violenza durante la sua attività lavorativa».

STOP VIOLENZE 16 BODYCAM

Per contrastare un brutto fenomeno, il cui trend è in netta crescita, Areu ha studiato una serie di strategie. Moratti ne ricorda alcune: «Procedure specifiche in casi pericolosi, codici di comunicazione, incontri di formazione, confronti con le istituzioni e le forze dell’ordine, oltre a un progetto sperimentale con l’utilizzo di 16 bodycam da parte del personale di soccorso». Ma non basta. «Un ruolo centrale l’hanno i messaggi di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari — aggiunge l’assessore —. Dobbiamo dunque grande riconoscenza e rispetto a questi nostri eroi del soccorso. Ricordiamocene tutto l’anno e non solo nella giornata a loro dedicata».

