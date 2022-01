Covid Lombardia, nuovo record nero: sfondato il tetto dei 50mila contagi in 24 ore

Il bollettino Covid fornito oggi, 5 gennaio, da Regione Lombardia vede schizzare il tasso di positività al 24,03% (ieri era 21%, l’altro ieri 19,9%). A fronte di 214.700 tamponi processati (ieri 238.990) i nuovi positivi sono 51.587 (50.104 ieri). Aumentano i ricoveri nei reparti Covid (+ 108, ieri + 165) per un totale di 2.420 degenti; diminuiscono i ricoverati nelle rianimazioni (-8, ieri +15) per un totale di 226 pazienti. Molto alto il numero dei decessi: sono 47 le vittime da Covid nelle ultime 24 ore (ieri + 34) per un totale da inizio pandemia di 35.240 persone decedute per il virus. Va male a Milano con + 6.151 nuove infettati.

DETTAGLIO PROVINCE

Provincia Milano +16.879 (ieri +16.789); Milano città + 6.151 (ieri +5.863)

Bergamo +4.625 (ieri +4.448)

Brescia +6.140 (ieri +5.559)

Como +2.688 (ieri +2.784)

Cremona +1.533 (ieri +1.617)

Lecco +1.688 (ieri +1.784)

Lodi +1.503 (ieri +1.297)

Mantova +1.604 (ieri +1.654)

Monza e Brianza + (ieri +4.890)

Pavia +2.708 (ieri +3.133)

Sondrio +714 (ieri +721)

Varese +4.485 (ieri +3.947)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 19:46

