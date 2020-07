Coronavirus, in Lombardia 135 nuovi casi: contagi dimezzati a Milano

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 135 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia . «I dati di oggi si caratterizzano per una nuova importante diminuzione dei pazientiricoverati nei reparti dei nostri ospedali, che scendono sotto quota 200, attestandosi a 190, 11 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva rimangono 27 persone, 4 meno di ieri. Dei, 72 sono conseguenti alla positività al test sierologico. Nel complesso, i debolmente positivi sono 46». Lo dice l'assessore regionale al Welfarecommentando i dati diffusi oggi da Regione Lombardia in merito alla diffusione del Coronavirus. Nel report diffuso da Palazzo Lombardia si comunica che sono 6 i decessi legati al covid oggi, contro i 5 di ieri.I casi di coronavirus si dimezzano a Milano e provincia e raddoppiano a. Nella provincia capoluogo sono oggi 17 i nuovi casi registrati, di cui 9 in città, contro i 35 di ieri, mentre a Bergamo oggi vengono registrati 56 casi contro i 28 di ieri. Per quanto riguardale altre province si conferma sostanzialmente stabile Brescia, (17 contro i 14 di ieri), così come Mantova che è scesa dai 15 di ieri ai 12 di oggi. Dimezzati i casi in provincia di Monza e Brianza, passati da 6 a 3, mentre Pavia oggi tocca quota 0.