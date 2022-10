Lombardia, via libera al cimitero per Micio e Fido. «Sono membri delle nostre famiglie, giusto ricordarli»

Anche Fido e Micio, avranno un luogo dove essere sepolti e ricordati. Via libera dal Consiglio regionale lombardo alla legge per i cimiteri degli animali d’affezione. La legge ne disciplinerà la realizzazione, la localizzazione, garantendo norme igienico sanitarie e urbanistiche uniformi. Nei cimiteri si potranno sia deporre le urne cinerarie sia inumare i corpi, posando anche cippi e targhe. I cimiteri potranno essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da privati. «In Italia oltre 20 milioni di persone hanno un cane o un gatto, che sono quindi membri della famiglia», ha spiegato Claudia Carzeri, consigliera di Forza Italia promotrice della legge. Gli animali meritano dunque un luogo «decoroso» in cui piangerli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA