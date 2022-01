Lombardia, alzato il livello di allerta a 4, il massimo nell’emergenza Covid. Si deve arrivare a 10.500 posti letti.

Livello di allerta quattro. È il massimo. Gli ospedali della Lombardia si preparano ad «ampliare gradualmente i posti disponibili fino al massimo livello previsto nei piani d’emergenza», ovvero 10.500 letti per i pazienti Covid della quarta ondata. Si riconvertono i reparti dedicati alla altre patologie per far posto ai malati Covid più gravi e sono sospese tutte le operazioni non urgenti. A giorni riaprirà anche l'ospedale in Fiera: «è imminente la riapertura perché la situazione è preoccupante», anticipa il coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Lombardia, Antonio Pesenti.

441MILA CONTAGIATI LOMBARDI Con il ritmo di contagi degli ultimi giorni la Lombardia conta un contagiato su cinque di quelli che si registrano in tutta Italia. Numeri che fanno paura. E che mostrano come la quarta ondata stia picchiando duro proprio in Lombardia, dove sono 441mila i lombardi contagiati in isolamento domiciliare.

PRONTO SOCCORSO SOTTO STRESS Grande preoccupazione per i pronto soccorso sempre più intasati. Il Cts lombardo guarda con ansia alle prossime due o tre settimane «perché fino alla settimana scorsa c'era un paziente Covid ogni tre accessi, adesso siamo uno a uno». Il sistema sanitario regionale è entrato nel livello più alto di allerta e impegno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 22:32

