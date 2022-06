Siccità in Lombardia, l'allarme di Enel: «È finita l'acqua per uso agricolo»

La siccità preoccupava ormai da tempo. E adesso arriva la notizia che in Lombardia l'acqua è finita. «L'acqua è agli sgoccioli: tutta la disponibilità è stata impiegata dagli operatori del settore idroelettrico per coprire la necessità del comparto agricolo nei prossimi 10 giorni», questo l'allarme lanciato dal legale rappresentante di Enel, Giovanni Rocchi.

«È stato fatto tutto il possibile, ma l'acqua è finita. Tutta quella a disposizione è stata ripartita nel tempo richiesto», ha aggiunto Rocchi durante l'audizione alla commissione congiunta di Agricoltura e Montagna di Regione Lombardia, convocata in via straordinaria per la grave crisi idrica e all'emergenza siccità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 19:12

