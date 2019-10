Fugge all'alt e si scontra con una volante. Poi si getta nel fiume: è salvo

Sabato 26 Ottobre 2019, 21:26

Non si è fermato all'alt, è fuggito contromano e poi si è gettato nel fiume Adda. Un marocchino di 29 anni ha tentato di scappare dalla, nel. Nella rocambolescal'uomo ha provocato un grosso incidente con la volante.Il 29enne era in macchina con una suo connazionale quando una volante della Polizia gli ha intimato di fermarsi per un controllo. Invece di rallentare l'uomo ha accelerato e ha iniziato a scappare a folle velocità contromano, provocando un grave incidente. Arrivato alle porte diè uscito dall'auto, ha raggiunto il fiume e si è gettatonell'Adda.Immediatamente gli agenti si sono accorti che stava annegando e uno di loro si è buttato in acqua lo ha salvato. L'uomo ora rimane piantonato in ospedale senza gravi problemi. Si indaga anche sul motivo per il quale sia fuggito all'alt. Approfondimenti sono in corso anche riguardo alla donna venticinquenne che lo accompagnava.