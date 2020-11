Covid a due facce a Milano, l'Rt è dimezzato ma gli ospedali sono in affanno

Covid a due facce a Milano. Da un lato scende l’indice di contagio, dall’altro sono sempre pieni gli ospedali e presi d’assalto i pronto soccorso. Ieri il direttore generale Ats di Milano Walter Bergamaschi ha dato un segnale di speranza: «L’Rt di Milano è attorno a 1,25, con il lockdown si sta riducendo di giorno in giorno e si è quasi dimezzato rispetto al momento di picco». L’altra faccia della medaglia sono gli ospedali milanesi in affanno.

Come chiarisce l’infettivologo Massimo Galli dalla trincea del Sacco. «È una situazione di pressione molto significativa, l’ospedale è carico di pazienti e grande spazio non ce n’è e non ce ne sarà nei prossimi giorni». Ieri al Sacco, spiegava il professore, «abbiamo avuto 14 codici rossi, 21 gialli e 23 verdi. In tutto 58 persone, di cui da ricoverare 35. E la sensazione è che i verdi sono arrivati dopo un po’, dopo averci pensato bene, dopo non aver avuto risposta dai servizi territoriali». Proprio sul territorio si notano carenze. «Qualcosa che non funziona sulla medicina territoriale c’è dall’inizio dell’epidemia», ha aggiunto Galli. «Ancora i medici lamentano una importante carenza della organizzazione, della disponibilità di presidi, della gestione complessiva che possa portare a una miglior gestione del paziente domiciliare». Un esempio, i tamponi fatti dai medici nei propri studi come ha chiesto la Regione. Un appello cui finora ha risposto una minima parte dei professionisti del territorio milanese: «Siamo intorno al 10% dei medici, anche un pochino meno. Su 2500 tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta solo 232 hanno aderito», spiega Bergamaschi. «I dati raccolti fino a oggi ci portano a dire che c’è il 10% di adesione, con 64 casi su 232 che hanno fatto richiesta di poter operare in una sede esterna». Una richiesta che al direttore Ats sembra interessante: «Abbiamo raccolto le loro richieste e chiesto a tutte le strutture ospedaliere di poter mettere i poliambulatori a disposizione dei medici che lo richiedono, in modo da potergli dare spazi adeguati».

