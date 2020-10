E' un'altra giornata di superlavoro nei Pronto soccorso di Milano, sempre più pieni di pazienti, tutti sospetti Covid, che le ambulanze continuano a trasportare.

Covid, vertice urgente con Conte: si decide eventuale lockdown

"Il picco degli accessi con sintomi respiratori o infettivi non si ferma - dice un medico del Fatebenefratelli - e non smetterà di intasarci a meno che non ci sia il lockdown. Per noi non avere incidente stradali, infortuni sul lavoro, piccoli traumi, significa il 40% in meno di ingressi".

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Ottobre 2020, 16:59

