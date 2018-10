Lo smog vola, da oggi stop ai diesel Euro 4

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima emergenza smog dell'autunno, che costringe al blocco, da oggi, dei diesel Euro 4. Provvedimento che fa scoppiare la polemica fra Regione e Comune, visto che il Pirellone invita «ad essere meno rigidi» e a guardare le previsioni meteo.Dopo quattro giorni consecutivi di pm10 fuorilegge, sopra la soglia di guardia per la salute dei 50 microgrammi per metro cubo - con picchi sabato e domenica rispettivamente di 62,1 e 60 - sono confermati automaticamente i divieti della fase uno del protocollo regionale anti-inquinamento: stop, pena la multa da 110 euro, alle macchine alimentate a gasolio fino alla classe 4 inclusa (circa 60mila in città) dalle 9 alle 18,30 e ai veicoli commerciali a gasolio fino alla classe 3 dalle 8,30 alle 12,30. Infine, è obbligatorio abbassare la temperatura nelle case e nei negozi a 19 gradi. «Ma - precisa l'assessore comunale all'Ambiente Marco Granelli - le temperature sono ancora miti, sopra le medie stagionali, quindi, invitiamo i cittadini a tenere spento oppure molto basso il riscaldamento».I provvedimenti restano attivi ad oltranza e saranno sospesi dopo due giorni consecutivi di polveri sottili nei limiti. Il che potrebbe accadere già giovedì, perché il forte vento di domenica ha probabilmente spazzato via le polveri velenose. Per il blocco di oggi scoccano scintille fra l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo e il collega in Comune, Granelli. Il primo infatti, visto il meteo favorevole alla dispersione del pm10, afferma che «ci vuole meno rigidità e automatismi». A ribattere è Granelli: «Le regole le ha scritte la Regione, se vuole cambiarle, facciamolo. E pensi a misure strutturali, perché quelle emergenziali sono per loro natura poco efficaci e fastidiose».Lo stop agli Euro 4 va ad aggiungersi ai divieti regionali scattati dal 1° ottobre che lascia in garage i diesel fino agli Euro 3, se sprovvisti del filtro antiparticolato (in tutto 153mila veicoli).riproduzione riservata ®