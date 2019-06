Litigano a colpi di mazza perché innamorati della stessa donna

Meteo, l'estate è arrivata: nel weekend sarà caldo africano. «Punte di 35 gradi»

Entrambi innamorati della stessa donna, hanno discusso animatamente sino ad arrivare a colpirsi a mazzate. È successo la scorsa notte a Filighera, comune a pochi chilometri da Pavia.I due, entrambi 40enni (la stessa età della donna che si contendono), sono stati soccorsi dai medici del 118 e trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'episodio.